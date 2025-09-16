Полина Диброва дала первое большое интервью после скандала с изменой

Скандал вокруг семьи Дмитрия и Полины Дибровых получил продолжение: супруга телеведущего дала первое откровенное интервью. Мама троих детей призналась, что действительно вступила в отношения с миллиардером Романом Товстиком и сама решилась рассказать об этом мужу.

По словам обладательницы титула "Миссис Россия-2017", все началось с того, что предприниматель признался ей в кризисе собственного брака. Полина не смогла остаться равнодушной: "Он очень сильно задел мое сердце".





После этого Полина прекратила все контакты с Еленой Товстик, которую еще недавно называла подругой, и, собравшись с силами, открыто призналась Дмитрию Диброву в измене. Она сделала это во время совместного отдыха за границей, подчеркнув, что больше не хочет жить во лжи.

"Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне", – поделилась Полина.

Телеведущий, которому сейчас 65 лет, воспринял признание болезненно, но согласился поставить точку в этом браке. Недавно адвокат Диброва сообщил, что супруги заключили мирное соглашение и разведутся без скандалов.

В интервью Полина также отметила: разрушить чужие отношения не так просто, как многим кажется. По словам Дибровой, отец шестерых детей не может просто решиться все бросить и уйти к другой женщине. Супруга шоумена считает, что Романа довела до этого жена.