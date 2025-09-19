Артемий Лебедев с повязкой под носом сообщил о перенесенной операции

Дизайнер опубликовал снимок, сделанный в больнице.

50-летний дизайнер Артемий Лебедев сообщил подписчикам о хирургическом вмешательстве, разместив фото, сделанное на больничной койке. На снимке он в медицинской рубашке и с повязкой под носом.

"Дозрел до пластики носа. Хочу носяпу, как у Майкла Джексона, но только чтобы никто не догадался", – пошутил блогер.

Фото: соцсети / @temalebedev

Новость сразу вызвала бурное обсуждение среди его поклонников. Многие предположили, что речь идет не о косметической операции, а о коррекции носовой перегородки, которая обычно проводится по медицинским показаниям для улучшения дыхания. Интересно, что ранее Лебедев скептически высказывался о пластике, критикуя увлечение женщин хирургическими изменениями внешности.

Напомним, в августе Артемий стал отцом в одиннадцатый раз, опубликовав трогательное фото с новорожденной дочерью. Известно, что Лебедев был дважды женат, а также не скрывает планов завести еще нескольких детей, заявляя, что готов обеспечить каждого наследника жильем.

