Остин Батлер купил дом Брэда Питта в Лос-Анджелесе за 5,2 миллиона долларов

Брэд Питт избавился от одной из своих калифорнийских резиденций, продав особняк в престижном районе Лос-Фелис. Новым владельцем роскошной недвижимости теперь является 34-летний актер Остин Батлер, звезда фильма "Элвис". Сделка оценивается в 5,2 миллиона долларов и состоялась всего через несколько месяцев после ограбления, когда в дом проникли злоумышленники и похитили часть имущества.

Особняк середины XX века известен под названием "Стальной дом". Здание площадью около 185 квадратных метров имеет Г-образную форму и включает три спальни и две ванные комнаты. Среди удобств – просторная гостиная с панорамными окнами, бассейн и сауна. На территории установлены солнечные батареи. Ранее дом принадлежал Эйлин Гетти, а также фигурировал в списке недвижимости, связанной с именами звезд Голливуда.





Питт приобрел этот объект в 2023 году, переехав туда из куда более дорогого поместья в том же районе. Однако после инцидента с кражей, когда трое злоумышленников проникли внутрь, актер усилил охрану, но в итоге решил продать дом. Вскоре он сменил место жительства и приобрел новое поместье в Голливудских холмах за 12 миллионов долларов. Новая резиденция выполнена в испанском стиле, включает шесть спален, восемь ванных комнат, бассейн, собственный кинотеатр и современную систему безопасности.

Для Остина Батлера покупка стала не только новым этапом в жизни, но и символическим шагом – ранее он встречался с Брэдом Питтом на съемочной площадке фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Теперь же актер стал владельцем дома, история которого уже прочно вписана в хронику голливудской недвижимости.