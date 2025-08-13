У 50-летнего Артемия Лебедева родился 11-й ребенок

Блогер развелся в прошлом году. Имя новой избранницы и матери новорожденной дочери Артемий Лебедев держит в секрете.

В ночь на 12 августа у дизайнера и блогера Артемия Лебедева родилась дочь. Девочка появилась на свет в одном из частных перинатальных центров столицы. При рождении ее вес составил 4,05 кг, а рост – 53 см.

По информации, близкой к семье, Лебедев присутствовал на родах и первым встретил малышку. Имя ребенка он пока держит в тайне, как и личность матери малышки.

Новорожденная стала одиннадцатым ребенком Лебедева. У него уже шестеро сыновей и четверо дочерей, рожденных от шести женщин. Старшему наследнику дизайнера исполнилось 24 года. 

Ранее Лебедев был женат на дизайнере Алене Ивановой, в браке с которой воспитывал шестерых общих детей. В прошлом году они официально развелись. После расставания Артемий заявлял, что не планирует вновь вступать в брак, однако намерен продолжать расширять семью и обеспечить каждому из детей отдельную квартиру.

Ранее сообщалось, что многодетным отцом стал рэпер Тимати. Его избранница Валентина Иванова родила от артиста дочь.

