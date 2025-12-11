Ирина Шейк и Том Брэди поддерживают романтические отношения без обязательств

Роман Ирины Шейк и легенды американского футбола Тома Брэди, который год назад казался завершенным, все-таки продолжается. Несколько инсайдеров сообщили зарубежной прессе, что пара снова проводит время вместе, однако их связь по-прежнему лишена обязательств.

Ирина и Том поддерживают контакт практически с момента знакомства на торжестве общих друзей летом 2023 года. Тогда их роман стал предметом обсуждений – от встреч у дома спортсмена и ужинов в Нью-Йорке до коротких совместных поездок. Но уже к осени того же года плотные графики обеих сторон охладили динамику, и пара рассталась.

Тем не менее в конце года их снова видели вместе – сначала в Майами, затем в одном из нью-йоркских ресторанов. С тех пор их связь остается непостоянной, но устойчивой. Шейк и Брэди продолжают общаться и время от времени встречаются, если это позволяет расписание.

Источники отмечают, что спортсмен и супермодель не рассматривают свои встречи как серьезный роман. Оба остаются официально свободны, хотя никого другого в их жизни сейчас нет. Такой формат, по словам окружения, устраивает обоих: им комфортно сохранять дистанцию, когда это необходимо, и проводить время вместе без давления со стороны.



