Алину Загитову заподозрили в анорексии после новых фото

Поклонники встревожены внешним видом спортсменки. Алина Загитова ответила, что научилась принимать себя.

После появления на церемонии "Герои Peopletalk" 23-летняя олимпийская чемпионка вызвала тревогу у поклонников: в комментариях под ее новыми снимками многие отметили, что Алина Загитова выглядит "слишком худой".

Для выхода в свет фигуристка выбрала черное мини-платье с вырезом, дополнив образ прозрачной вуалью со стразами и обувью на шпильке. Подписчики обратили внимание, насколько хрупкой выглядит Загитова.

"Алина, ты выглядишь болезненно", "Остался один скелет", "Срочно к врачам!" – пишут комментаторы.

Некоторые пользователи считают, что причиной изменений могло стать расстройство пищевого поведения или увлечение препаратами для больных сахарным диабетом, которые сейчас многие звезды используют для похудения.

Алина Загитова. Фото: Telegram/@azagitova_official
Это уже не первый случай, когда фанаты выражают беспокойство по поводу внешнего вида Загитовой. Еще несколько месяцев назад обсуждения вызвали ее селфи, на которых подписчики заметили "исчезнувшие щеки" и "неестественно острые черты лица".

Сама Алина долго игнорировала критику, но в одном из интервью все же призналась, что с детства сталкивалась с давлением из-за внешности – как со стороны тренеров, так и в соцсетях.

Сегодня Загитова активно развивает медийную карьеру: она участвует в телепроектах, пробует себя в съемках и ведении шоу, но предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. Известно, что спортсменка близка с семьей миллиардера Бориса Ротенберга, однако публично комментировать слухи о своих отношениях она отказывается.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

