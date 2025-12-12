Алину Загитову заподозрили в анорексии после новых фото

После появления на церемонии "Герои Peopletalk" 23-летняя олимпийская чемпионка вызвала тревогу у поклонников: в комментариях под ее новыми снимками многие отметили, что Алина Загитова выглядит "слишком худой".

Для выхода в свет фигуристка выбрала черное мини-платье с вырезом, дополнив образ прозрачной вуалью со стразами и обувью на шпильке. Подписчики обратили внимание, насколько хрупкой выглядит Загитова.

"Алина, ты выглядишь болезненно", "Остался один скелет", "Срочно к врачам!" – пишут комментаторы.

Некоторые пользователи считают, что причиной изменений могло стать расстройство пищевого поведения или увлечение препаратами для больных сахарным диабетом, которые сейчас многие звезды используют для похудения.



Это уже не первый случай, когда фанаты выражают беспокойство по поводу внешнего вида Загитовой. Еще несколько месяцев назад обсуждения вызвали ее селфи, на которых подписчики заметили "исчезнувшие щеки" и "неестественно острые черты лица".



Сама Алина долго игнорировала критику, но в одном из интервью все же призналась, что с детства сталкивалась с давлением из-за внешности – как со стороны тренеров, так и в соцсетях.



Сегодня Загитова активно развивает медийную карьеру: она участвует в телепроектах, пробует себя в съемках и ведении шоу, но предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. Известно, что спортсменка близка с семьей миллиардера Бориса Ротенберга, однако публично комментировать слухи о своих отношениях она отказывается.