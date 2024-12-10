Нюша откровенно о своем разводе с Сивовым: "Карма существует"

2024 год был не самым простым для певицы Анны Шурочкиной, которую российский зритель знает как Нюшу. Спустя семь лет брака артистка рассталась с мужем Игорем Сивовым. Развод сопровождался депрессией, которую она лечила у психолога, делилась ранее сама исполнительница хита "Выше". Кроме того, ей пришлось разлучиться и с детьми, которые остались жить с отцом в ОАЭ. Артистка навещает их, когда захочет. Так, недавно они все вместе отпраздновали день рождения старшей дочери Серафимы-Симбы.

Несмотря на все сложности, Нюша не жалеет о том, что решилась на развод с супругом. Сейчас исполнительница снова активно занимается карьерой и уже выпустила несколько новинок. Сама Шурочкина отмечает, что этот год для нее был "трансформационным" и в дальнейшем принесет много плодов.

Подводя итоги года, певица затронула и тему своего развода. Она отметила, что неспроста расставание с мужем произошло в кармическом году. Это расплата за все плохое, что когда-то сотворила ее душа, уверена Нюша.

"Думаю, мы живем в мире, где карма существует. Она была когда-то, она будет дальше. Наверное, это был какой-то итог времени. Потому что я верю в то, что души перерождаются, и мы карму свою накапливаем", – откровенничает звезда.



Открыто о причинах своего разлада с мужем Нюша не рассказывала. Однако годом ранее певица делилась, что в их семье произошла измена. Супруги вместе пытались пережить эти проблемы и даже пробовали свободные отношения в браке, но, судя по всему, это не помогло, и муж с женой решили расстаться.