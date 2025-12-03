День корицы в России: чем полезна эта специя для вашей красоты?

Знаете ли вы, что любимая зимняя специя может стать секретом сияющей кожи и крепких волос? 3 декабря в России отмечают День корицы — и это отличный повод вспомнить про ее бьюти-таланты.
За сладким, согревающим ароматом корицы скрывается целый арсенал для красоты: от антиоксидантов, которые борются со старением, до компонентов, способных ускорить обновление клеток и улучшить микроциркуляцию. Рассказываем, как расширить область применения корицы и превратить ее в эффективного помощника для вашей красоты.
Полезные свойства
Главная сила корицы – в ее уникальном составе. Основной актив этой специи, циннамальдегид, работает как природный антисептик, помогая справляться с бактериями, которые вызывают воспаления и несовершенства. Это делает корицу ценным ингредиентом для ухода за жирной и проблемной кожей.
Кроме того, корица богата полифенолами. Эти природные соединения нейтрализуют свободные радикалы, которые приводят к появлению ранних морщин и потере тонуса кожи. Благодаря легкому согревающему действию специя стимулирует микроциркуляцию крови, поэтому идеально подходит для скрабов и масок против выпадения волос, а также для антицеллюлитной косметики.
В косметических формулах применяется, как правило, экстракт корицы или эфирное масло, полученное из коры этого дерева. Это активный компонент с мощными свойствами, который, однако, может вызвать раздражение у чувствительного эпидермиса, поэтому не подходит тем, кто склонен к дерматитам.
Бьюти-лаборатория на кухне: 3 ароматных рецепта с корицей
3 декабря – не просто обычный зимний день, а идеальный повод отметить День корицы с пользой для красоты. Мы собрали простые домашние рецепты с этой специей, которые согреют, освежат кожу и укрепят волосы.
Маска для укрепления и роста волос
|Что понадобится
|2 столовые ложки базового масла (репейного, касторового, оливкового), 1 чайная ложка молотой корицы, 1 чайная ложка меда, 3 капли эфирного масла розмарина.
|Как приготовить
|Подогрейте базовое масло на водяной бане до комфортной теплой температуры, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте до однородной массы.
|Как использовать
|Легкими движениями нанесите смесь на кожу головы, 5 минут помассируйте корни. Утеплите полотенцем и оставьте на 30 минут, затем тщательно промойте шампунем.
Антицеллюлитный скраб для тела
|Что понадобится
|3 столовые ложки молотого кофе (или натуральной морской соли), 2 столовые ложки кокосового или оливкового масла, 1 чайная ложка корицы, 3 капли эфирного масла апельсина.
|Как приготовить
|Смешайте ингредиенты до однородной пастообразной консистенции.
|Как использовать
Используйте во время душа мягкими массажными движениями, затем тщательно смойте. Такой скраб улучшает лимфодренаж, обладает антицеллюлитным эффектом, отлично подходит для подготовки кожи к нанесению ухода.
Антиоксидантная маска для тонуса и сияния
Внимание: маска подходит для плотной не чувствительной кожи!
|Что понадобится
|1 столовая ложка сухой глины (белой или розовой), половина чайной ложки молотой корицы, 1 чайная ложка натурального меда.
|Как приготовить
|Разведите глину теплой водой или отваром ромашки, добавьте остальные ингредиенты, смешайте до однородной массы.
|Как использовать
Нанесите на очищенное лицо на 7-10 минут. Вы почувствуете легкое, приятное тепло – это усиливается кровообращение. Смойте прохладной водой. Цвет лица улучшится, а тон станет ровнее.