День корицы в России: чем полезна эта специя для вашей красоты?

За сладким, согревающим ароматом корицы скрывается целый арсенал для красоты: от антиоксидантов, которые борются со старением, до компонентов, способных ускорить обновление клеток и улучшить микроциркуляцию. Рассказываем, как расширить область применения корицы и превратить ее в эффективного помощника для вашей красоты.

Полезные свойства

Главная сила корицы – в ее уникальном составе. Основной актив этой специи, циннамальдегид, работает как природный антисептик, помогая справляться с бактериями, которые вызывают воспаления и несовершенства. Это делает корицу ценным ингредиентом для ухода за жирной и проблемной кожей.





Кроме того, корица богата полифенолами. Эти природные соединения нейтрализуют свободные радикалы, которые приводят к появлению ранних морщин и потере тонуса кожи. Благодаря легкому согревающему действию специя стимулирует микроциркуляцию крови, поэтому идеально подходит для скрабов и масок против выпадения волос, а также для антицеллюлитной косметики.

В косметических формулах применяется, как правило, экстракт корицы или эфирное масло, полученное из коры этого дерева. Это активный компонент с мощными свойствами, который, однако, может вызвать раздражение у чувствительного эпидермиса, поэтому не подходит тем, кто склонен к дерматитам.





Бьюти-лаборатория на кухне: 3 ароматных рецепта с корицей

3 декабря – не просто обычный зимний день, а идеальный повод отметить День корицы с пользой для красоты. Мы собрали простые домашние рецепты с этой специей, которые согреют, освежат кожу и укрепят волосы.

Маска для укрепления и роста волос

Что понадобится 2 столовые ложки базового масла (репейного, касторового, оливкового), 1 чайная ложка молотой корицы, 1 чайная ложка меда, 3 капли эфирного масла розмарина. Как приготовить Подогрейте базовое масло на водяной бане до комфортной теплой температуры, добавьте остальные ингредиенты, перемешайте до однородной массы. Как использовать Легкими движениями нанесите смесь на кожу головы, 5 минут помассируйте корни. Утеплите полотенцем и оставьте на 30 минут, затем тщательно промойте шампунем.

Антицеллюлитный скраб для тела

Что понадобится 3 столовые ложки молотого кофе (или натуральной морской соли), 2 столовые ложки кокосового или оливкового масла, 1 чайная ложка корицы, 3 капли эфирного масла апельсина. Как приготовить Смешайте ингредиенты до однородной пастообразной консистенции. Как использовать Используйте во время душа мягкими массажными движениями, затем тщательно смойте. Такой скраб улучшает лимфодренаж, обладает антицеллюлитным эффектом, отлично подходит для подготовки кожи к нанесению ухода.





Антиоксидантная маска для тонуса и сияния

Внимание: маска подходит для плотной не чувствительной кожи!