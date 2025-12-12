Елена Блиновская начала отбывать срок в привилегированном отряде колонии под Владимиром

Елена Блиновская официально начала отбывать наказание в женской исправительной колонии во Владимирской области. По данным СМИ, блогерша определена в десятый отряд учреждения – один из самых привилегированных, где условия содержания мягче, а работа считается относительно легкой.

ИК-1 во Владимирской области, расположенная в поселке Головино Судогодского района, предназначена для женщин, впервые осужденных к лишению свободы. Сообщается, что в тюрьме женщины живут в помещениях по типу общежития, регулярно проводится генеральная уборка и раз в неделю меняется постельное белье. Осужденных кормят три раза в день, причем в рационе есть мясо, супы, компоты.

Ранее, 3 марта, Савеловский суд Москвы признал Елену виновной в неуплате налогов и отмывании денежных средств, приговорив ее к пяти годам заключения и штрафу в размере одного миллиона рублей. Позже Московский городской суд снизил наказание на полгода.



Следствие установило, что предпринимательница создавала сеть юридических лиц и ИП, через которые проводила доходы от онлайн-марафонов, уплачивая налоги по упрощенной схеме. Общая сумма ущерба государству, по версии обвинения, составила 587 миллионов рублей. Ей также запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет после освобождения.



История "королевы марафонов" обернулась громким скандалом весной 2023 года, когда Блиновская попыталась покинуть Россию и была задержана в Смоленской области по пути к белорусской границе. После ареста около 1,5 лет она провела в СИЗО. Осенью Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом, начав процедуру реализации имущества.

Муж Елены, Алексей Блиновский, также проходит по делу о налоговом уклонении в особо крупном размере. В июне его объявили в федеральный розыск. У супругов четверо детей – шестнадцатилетний Всеволод, четырнадцатилетние близнецы Платон и Мирон, а также пятилетняя Аврора. Сейчас за ними присматривают родители Елены и Алексея.





По данным адвокатов, ранее Блиновская просила отсрочить наказание до совершеннолетия младшей дочери, однако суд ходатайство отклонил. Тем не менее, близкие блогерши уверяют, что она держится спокойно и "пытается принять новую реальность".