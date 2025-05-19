Валя Карнавал выходит замуж за 29-летнего бизнесмена

Блогер Валя Карнавал обручена. В соцсетях появились фото, на которых девушка демонстрирует кольцо с крупным камнем – подписчики уверены, это официальное подтверждение ее помолвки с 29-летним предпринимателем Аргишти Эвояном.

Ранее в Сети уже ходили слухи о новом романе звезды. Теперь поклонники убеждены: отношения перешли на новый уровень. Избранник 23-летней Карнавал – совладелец ресторанной сети "Чистая Линия" и брендов "О, Эскимо!" и "О, Хот-дог!". Сообщается, что бизнесмен долгое время был против публичности, но, вероятно, любовь к Вале победила. Известно, что Аргишти поддерживает имидж человека, который сделал себя сам, и коллекционирует спорткары.



Пара недавно побывала в Ереване, где, судя по всему, Валентина познакомилась с семьей жениха. На кадрах из Армении – прогулки по городу, кафе с национальной кухней и встреча с родственниками.



За последние месяцы Валя заметно сменила имидж: стала реже появляться на шумных мероприятиях и почти не участвует в скандальных инфоповодах. Пользователи отмечают, что звезда будто бы готовится к новому этапу в жизни – роли жены и, возможно, будущей матери.

Инсайдеры предполагают, что свадьба может состояться уже летом. Пока официальных комментариев от Карнавал или Эвояна не было.

Ранее сообщалось, что Валя Карнавал попала в скандал после поступления в университет без экзаменов.