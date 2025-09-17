Тимоти Шаламе стал самым высокооплачиваемым актером поколения

29-летний актер Тимати Шаламе, которого мы привыкли видеть то в бархатных костюмах на красных дорожках, то в фантастических сагах "Дюна" и сказочной "Вонке", теперь официально стал самым высокооплачиваемым актером своего поколения.

Как передают западные СМИ, за съемку в предстоящем экшн-триллере High Side Шаламе получит впечатляющие 25 миллионов долларов. Такой чек раньше выписывали только признанным голливудским тяжеловесам вроде Тома Круза, Брэда Питта или Дуэйна Джонсона. Теперь рядом с ними – икона поколения Z, любимец модных домов и новое "лицо эпохи".

Фильм "High Side", над которым работает студия Paramount, снова свел актера с режиссером Джеймсом Мэнголдом. Их прошлое сотрудничество – байопик о Бобе Дилане – уже принесло команде восемь номинаций на "Оскар". В этот раз история будет куда более динамичной: Шаламе сыграет экс-гонщика MotoGP, который после трагического конца карьеры открывает гараж и заботится за больным отцом. Но в его жизнь врывается брат с опасным планом ограбления – и все переворачивается.

Эксперты уже сравнивают будущую картину со "Схваткой" и "Любой ценой". Paramount готовит масштабный релиз, а гонорар Шаламе лишь подогревает интерес.

И это еще не все. В январе 2026 года на российские экраны выйдет спортивная драмеди "Марти Великолепный", где Тимоти сыграл главную роль. А к концу того же года фанатов ждет продолжение "Дюны".