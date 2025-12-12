Снуп Догг назначен почетным тренером сборной США на Олимпийский играх 2026

Американский музыкант и культурный феномен Снуп Догг получил новую – и неожиданную – роль. Он назначен почетным тренером сборной Америки на зимних Олимпийских играх, которые состоятся в 2026 году в Европе – в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщили представители Олимпийского комитета США.

Легенда рэпа станет первым в истории обладателем подобного титула. Его миссия – вдохновлять и поддерживать участников вне соревновательных арен, создавая атмосферу единства и уверенности. В USOPC подчеркнули, что артист известен не только музыкой, но и своей активной позицией, юмором и умением находить контакт с людьми: именно эти качества, по словам организаторов, помогут ему стать моральным лидером олимпийской команды.

Впервые Снуп попробовал себя в олимпийской среде во время Игр в Париже в 2024 году, где выступал в роли репортера NBC и стримингового сервиса Peacock. Тогда он моментально стал любимцем аудитории благодаря своей легкости, ироничным репликам и неподдельному интересу к спорту. Музыкант не только комментировал соревнования, но и участвовал в церемониях – он пронес олимпийский огонь и появился на закрытии Олимпиады, а позже получил две премии "Эмми" за оригинальное освещение спортивных событий.

Теперь артист возвращается в Олимпийское движение в новом качестве. По словам представителей комитета, его участие – "способ вдохнуть в команду живую энергию улиц и музыкальной культуры". Снуп уже заявил, что намерен лично посещать тренировочные сборы и мотивировать спортсменов своим примером.

Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Италии.