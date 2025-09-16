Марьяна Ро обвинила Ивангая в сексуальном насилии, которое произошло, когда ей было 14 лет

Блогерша Марьяна Ро (настоящее имя – Марьяна Рожкова) обнародовала шокирующие подробности о своем прошлом, обвинив бывшего партнера Ивана Рудского, известного как Ивангай, в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в Японии, когда ей было 14 лет, а ему – 18. Девушка утверждает, что действия Рудского не только были принудительными, но и противоречили местным законам: на Хоккайдо возраст согласия составлял 18 лет.

Марьяна рассказала, что именно это событие стало началом долгих лет психологических проблем. Она столкнулась с неприятием близости, паническими атаками и даже зависимостью от наркотиков, к которым, по ее словам, ее подтолкнул Ивангай. Воспоминания о тех отношениях связаны не только с насилием, но и с эпизодами эмоционального давления. Блогерша утверждает, что бывший бросал ее одну без денег, а в Киеве выгнал зимой на улицу.

Несмотря на это, Рожкова продолжала оставаться рядом с ним еще какое-то время. Она объяснила это явлением "травматической связи", когда жертва ищет признание и одобрение у обидчика. Со временем Марьяна смогла пройти через восстановление, но призналась, что последствия этих событий тяжело отражались на ее личной жизни долгие годы.

Иван Рудской, в свою очередь, отвергает обвинения Марьяны Ро и утверждает, что именно он подвергался физическому и психологическому давлению.