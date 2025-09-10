На Федора Смолова завели уголовное дело из-за драки

Футболист Федор Смолов оказался в центре уголовного разбирательства: сегодня стало известно, что против него возбуждено дело по факту драки в столичном ресторане "Кофемания". Инцидент произошел еще в конце мая, и долгое время казалось, что конфликт удастся решить без вмешательства правоохранителей. Однако у пострадавшего диагностировали серьезные травмы – перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Сам Смолов публично признал вину и извинился, подчеркнув, что до последнего пытался уладить ситуацию мирным путем. По словам спортсмена, в конфликт вмешались посторонние люди, которые, как утверждает он, пытались шантажировать его и требовали деньги. Футболист отметил, что готов компенсировать вред пострадавшему, но действовать согласился только "по букве закона".



Супруга Смолова, Карина Истомина, также высказалась о произошедшем. Она рассказала, что вместе с мужем столкнулась с давлением и угрозами, а примирение сторон оказалось невозможным из-за все растущих требований компенсации. "Карина отметила, что их семья намерена решать вопрос исключительно в правовом поле.



Несмотря на скандал, Федора поддержали многие звезды. Журналист Отар Кушанашвили назвал Смолова человеком, которому не чужды добрые эмоции, но который в ситуации конфликта оказался вынужденным "показать крепость кулаков".

Сейчас следствие разбирается в деталях происшествия. Сам футболист продолжает настаивать, что его действия не были преднамеренными, и благодарит близких за поддержку в непростой ситуации.

Ранее сообщалось, что за драку в кафе Смолову может грозить до 8 лет лишения свободы.