Футболисту Федору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в "Кофемании"

Футболист Федор Смолов оказался в центре скандальной истории, связанной с дракой в одном из столичных заведений. По информации СМИ, инцидент произошел в "Кофемании" на Никитской улице ранним утром 28 мая. Именно в этом кафе несколько лет назад "прославились" Мамаев и Кокорин после драки с чиновником.

По предварительным данным, Смолов вступил в физический конфликт с 52-летним предпринимателем из Челябинска Владимиром Кузьминовым. Сейчас полиция ожидает результаты медицинской экспертизы, чтобы определить степень тяжести травм. Если они будут признаны серьезными, футболисту может быть предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ – предумышленное причинение тяжкого вреда здоровью – это до восьми лет лишения свободы.

Известно, что после конфликта спортсмен сначала предложил пострадавшему компенсацию в размере 5 миллионов рублей, но перевел только миллион. Позднее на Смолова якобы начали выходить неизвестные, требуя дополнительные выплаты и угрожая публикацией видеозаписи драки. Футболист обратился в полицию уже как потерпевший – с заявлением о вымогательстве.

Пока никаких официальных обвинений не предъявлено, но ситуация развивается, и, судя по масштабу внимания, история может получить продолжение. Представители Смолова пока никак не комментируют инцидент.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист сборной Португалии Диогу Жота погиб через несколько дней после свадьбы.