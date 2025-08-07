Умерла 84-летняя мама Брэда Питта

Актер Брэд Питт переживает тяжелую утрату – на 85-м году жизни скончалась его мама, Джейн Этта Питт. Именно она сопровождала актера на красных дорожках, поддерживала его в самые громкие моменты карьеры и оставалась для него главной опорой вне экранной жизни.

О смерти Джейн сообщила племянница актера Сидни – дочь его младшего брата Дага. В своем блоге девушка тепло вспоминала бабушку и назвала ее "самым добрым и светлым человеком на свете". По словам Сидни, Джейн не просто была матерью троих детей и бабушкой четырнадцати внуков – она умела быть рядом в каждом важном моменте жизни и создавать уют вокруг себя, даже когда казалось, что это невозможно.





Джейн работала школьным психологом и была женой владельца транспортной компании Уильяма Питта. В этом браке в 1963 году родился Брэд, позже – его брат Даг и сестра Джули. Семья жила в Спрингфилде, штат Миссури, и всегда старалась держаться вдали от шумихи вокруг голливудской карьеры старшего сына. Однако мама Питта не раз появлялась на престижных премиях, чтобы поддержать первенца.

Тем же отвечал и Брэд. В 2009 году дети Питт собрали миллион долларов в честь своей матери, чтобы помочь открыть онкоцентр для детей в родном Спрингфилде.

Последние годы Джейн жила вдали от прессы, но тяжело переживала бурный развод сына с Анджелиной Джоли. Брэд, несмотря на расстояние, продолжал оставаться с ней на связи и недавно, в одном из телеинтервью, передал ей слова любви в прямом эфире, помахал рукой и послал воздушный поцелуй: "Мама, я тебя люблю".