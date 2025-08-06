Фигуристка Александра Трусова стала мамой

Российская фигуристка, олимпийская призерка Александра Трусова (Игнатова) стала мамой. 21‑летняя спортсменка родила первенца – мальчика. Радостную новость она сообщила в своем телеграм‑канале вечером 6 августа, опубликовав лаконичное "Родила!".

Роды прошли в одной из самых известных клиник Подмосковья – "Лапино", где созданы условия для максимально комфортного пребывания. Для появления на свет сына Александра выбрала палату "Центр домашнего акушерства" с теплым интерьером, двуспальной кроватью и ванной для релаксации. Весь процесс будущая мама проходила при поддержке мужа – фигуриста Макара Игнатова, с которым она сыграла свадьбу в августе прошлого года.

Беременность Трусова долго не афишировала, хотя слухи появились еще в начале 2025‑го, когда она отказалась от участия в нескольких шоу и перестала исполнять сложные элементы. Ожидание ребенка пара объявила эффектно. Во время дуэтного номера на турнире "Русский вызов" Александра расстегнула пиджак, показав округлившийся живот, а на экране появилось изображение УЗИ. Позже состоялось и гендер‑пати: надпись "Это мальчик!" на фасаде здания в центре Москвы стала кульминацией вечера.

Даже на поздних сроках беременности фигуристка сохраняла активный ритм – участвовала в спортивных кэмпах, посещала мероприятия и отличную идеальную форму, поражая подписчиков шпагатом на девятом месяце. Несмотря на материнство, Александра Трусова не исключает возвращения в большой спорт и планирует выйти на лед уже в ноябре 2025 года.