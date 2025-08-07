Ирина Шейк повторила культовый образ Мадонны для обложки Vogue

39-летняя супермодель Ирина Шейк украсила обложку августовского выпуска Vogue Brazil, воспроизведя один из самых запоминающихся луков поп-иконы Мадонны. Для съемки она перевоплотилась в диву 90-х, примерив ретро-бюстье с конусообразным лифом – точную отсылку к образу певицы из тура Blonde Ambition, где Мадонна блистала в костюме Жана Поля Готье.

Эстетика фотосессии – прямая дань модному наследию: Шейк позировала в комплекте от Dolce & Gabbana – кремовом белье, подчеркивающем ее идеальные формы, и шелковом платье в бельевом стиле. Образ дополнили алая помада и объемные локоны, стилизованные в духе гламура старого Голливуда. На одном из кадров модель предстала в прозрачной черной блузе поверх минималистичного ансамбля, на другом – в пеньюаре алого цвета с глубоким декольте.



В интервью Ирина поделилась воспоминаниями о начале своего пути: от детства в Еманжелинске Челябинской области до первых шагов в Париже без знания языка и без уверенности, что она "впишется" в индустрию высокой моды. Ее фигура не раз становилась поводом для критики – ее называли "слишком коммерческой", однако со временем именно эта индивидуальность вывела Ирину в топ международных моделей.



Один из поворотных моментов в карьере случился в 2013 году – модель начала сотрудничество с Риккардо Тиши, который тогда возглавлял Givenchy. С тех пор они сохранили творческий тандем и дружбу, а Шейк не перестает вдохновлять как мэтров моды, так и представителей нового поколения дизайнеров.



"Каждый возраст имеет свою красоту, но зрелость приносит уверенность и уникальность. Я чувствую, что моя карьера только начинается", – отметила модель.

Шейк активно поддерживает молодых кутюрье: недавно она участвовала в показе нигерийского дизайнера Мовалолы Огунлеси, известной своими дерзкими силуэтами и смелыми формами. Сама Ирина уверена – именно свежий взгляд новичков формирует облик моды будущего.