Американское издание The New York Times посвятило статью Ивану Урганту

Американское издание The New York Times посвятило масштабный материал Ивану Урганту, который после 2022 года почти полностью исчез из публичного пространства. В статье журналисты описывают, как Ургант, некогда лицо Первого канала и автор самой рейтинговой вечерней программы страны, стал "невидимкой". По данным издания, шоумен остался жить в Москве, но его имя больше не звучит ни в телеэфире, ни в кинематографе, ни на светских событиях.

Источники The New York Times считают, что негласный запрет фактически закрыл Урганту путь на телевидение. Несмотря на это, телеведущий продолжает работать – теперь он выступает на частных мероприятиях, ведет свадьбы и корпоративы, избегая политических тем и резких высказываний.





По информации журналистов, в защиту Урганта даже обращались "влиятельные россияне", направив просьбу к президенту вернуть шоумена в эфир, но результата это не принесло.

Сам Ургант лишь однажды публично коснулся темы своего исчезновения. Во время одного из выступлений он с иронией переформулировал знаменитую песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", превратив ее в историю о телеведущем, который опубликовал пост в соцсетях.

Периодически в СМИ появляются слухи о том, что шоумен эмигрировал, однако сам Ургант неоднократно подчеркивал, что остается в России. Он гастролирует с Владимиром Познером и ведет творческие вечера за границей, но продолжает жить на родине.