Александр Овечкин исполнил мечту юного хоккеиста из Омска

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал героем для юного жителя Омска, страдающего редким генетическим заболеванием. Узнав о мечте болельщика лично встретиться с кумиром, звезда НХЛ пригласил мальчика на собственный турнир в Москве и устроил для него особенный день.

Леша Дзекун живет с диагнозом болезнь Ульриха – тяжелым недугом, из-за которого он не может самостоятельно ходить. Несмотря на это, мальчик тренируется в команде по следж-хоккею, где играет наравне с другими участниками, используя специальное оборудование. Его отцу при этом отведена роль "пушера" – человека, помогающего Леше двигаться по льду. В своей команде мальчик занимает позицию капитана, что само по себе является большим достижением.

О встрече с кумиром Леша мечтал давно. Узнав о его истории, Александр Овечкин записал видеообращение и пригласил мальчика на турнир Ovi Cup. Вместе с семьей мальчик прилетел в Москву, где не только побывал на спортивном мероприятии, но и пообщался с хоккеистом, подарил сувениры и получил автограф. Юный фанат признался, что эмоции от события превзошли все ожидания.

Кроме увлечения следж-хоккеем, Леша активно проявляет себя и в киберспорте – он участвовал в онлайн-турнире, организованном Овечкиным, где занял достойное место среди десятков участников. Его целеустремленность, несмотря на тяжелое состояние, вдохновляет и игроков, и болельщиков.

Поддержка была организована при участии благотворительного фонда "Вера", который помогает неизлечимо больным детям по всей стране. Леша стал одним из первых подопечных фонда и наглядным примером того, как поддержка семьи и неравнодушных людей может сделать детство ребенка с диагнозом полноценным.