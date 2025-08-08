Рэпер Тимати и Валентина Иванова стали родителями

В семье рэпера Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой радостное пополнение – пара впервые стала родителями. Как стало известно, несколько дней назад Валентина подарила артисту дочь. И хотя влюбленные пока не делают официальных заявлений, близкие источники подтверждают: мама и малышка чувствуют себя отлично.

Для 21-летней Валентины это первый ребенок. Тимати же становится отцом в третий раз: у него уже есть двое детей – дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Интересно, что, несмотря на серьезные отношения, рэпер так и не решился на брак – ни с одной из своих избранниц, включая нынешнюю возлюбленную. Сам он тему свадьбы предпочитает не комментировать, и штамп в паспорте, похоже, не входит в его список жизненных приоритетов.





Беременность Валентина не скрывала – наоборот, активно делилась в соцсетях деталями и эмоциями. Она не раз говорила о бессонных ночах, тяге к сладкому и сложностях со сном на поздних сроках.

При этом будущая мама с гордостью рассказывала, что за девять месяцев прибавила всего 9 килограммов.

"Горжусь собой, все-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат", – писала она незадолго до родов.



Пара вместе уже три года, но предпочитает не выносить личную жизнь на публику. Известно, что Валентина – одна из немногих избранниц артиста, с кем его отношения не сопровождаются громкими скандалами. Да и семья Тимати, включая его маму Симону, по слухам, благосклонно относится к молодой невесте.

