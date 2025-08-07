Сидни Суини замечена на съемочной площадке продолжения "Дьявол носит Prada"

На фоне оживленного интереса к фильму "Дьявол носит Prada 2", в Сети появилось видео, на котором внимательные зрители распознали актрису Сидни Суини. Съемочная группа всячески пыталась скрыть ее появление, укрывая актрису от камер черным зонтом. Однако пользователи соцсетей уверены: звезда "Эйфории" и "Белого лотоса" присоединилась к актерскому составу фильма.

Официально участие Суини пока не подтверждено, но ее возможная роль уже вызвала волну обсуждений. Поклонники предполагают, что она может сыграть новую сотрудницу или преемницу главной героини, а может – стать символом молодого поколения в сфере модной журналистики.

Между тем, вокруг проекта кипят страсти. Появление все новых и новых фото и видео со съемок вызывает двойственную реакцию: с одной стороны, публика с воодушевлением следит за образами героинь, с другой – фанаты боятся лишиться эффекта неожиданности. Пользователи соцсетей уже переживают, что визуальные сюрпризы, важные для атмосферы фильма, будут исчерпаны еще до премьеры.





По данным инсайдеров, новая часть продолжит историю Миранды Пристли, которую вновь играет Мэрил Стрип. Редактор культового глянца сталкивается с вызовами цифровой эпохи и оказывается в непростой ситуации: чтобы спасти журнал, ей нужно получить контракт от люксового холдинга, одним из руководителей которого стала ее бывшая подчиненная Эмили, теперь уже конкурентка.





Актерский состав дополнился Кеннетом Браной в роли нового супруга Миранды, а также Симоной Эшли, Люси Лью, Джастином Теру и Полин Шаламе. Патрик Браммелл, по слухам, сыграет нового возлюбленного Энди Сакс. Официальный синопсис пока не раскрыт, но известно, что сюжет будет строиться на противостоянии старых союзников в изменившемся мире моды.

Мировая премьера "Дьявол носит Prada 2" запланирована на 30 апреля 2026 года. Режиссером вновь выступает Дэвид Фрэнкел, а сценарий доверен Алин Брош МакКенне – автору оригинальной истории. Пока поклонники затаили дыхание в ожидании, все внимание так или иначе приковано к мельчайшим деталям со съемочной площадки. Не исключено, что впереди еще немало сюрпризов.