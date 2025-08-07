Сидни Суини замечена на съемочной площадке продолжения "Дьявол носит Prada"

 354

В Нью-Йорке продолжаются съемки одного из самых ожидаемых фильмов 2026 года.

На фоне оживленного интереса к фильму "Дьявол носит Prada 2", в Сети появилось видео, на котором внимательные зрители распознали актрису Сидни Суини. Съемочная группа всячески пыталась скрыть ее появление, укрывая актрису от камер черным зонтом. Однако пользователи соцсетей уверены: звезда "Эйфории" и "Белого лотоса" присоединилась к актерскому составу фильма.

Официально участие Суини пока не подтверждено, но ее возможная роль уже вызвала волну обсуждений. Поклонники предполагают, что она может сыграть новую сотрудницу или преемницу главной героини, а может – стать символом молодого поколения в сфере модной журналистики.

Между тем, вокруг проекта кипят страсти. Появление все новых и новых фото и видео со съемок вызывает двойственную реакцию: с одной стороны, публика с воодушевлением следит за образами героинь, с другой – фанаты боятся лишиться эффекта неожиданности. Пользователи соцсетей уже переживают, что визуальные сюрпризы, важные для атмосферы фильма, будут исчерпаны еще до премьеры.

Энн Хэтэуэй. Фото: соцсети / @annehathaway

По данным инсайдеров, новая часть продолжит историю Миранды Пристли, которую вновь играет Мэрил Стрип. Редактор культового глянца сталкивается с вызовами цифровой эпохи и оказывается в непростой ситуации: чтобы спасти журнал, ей нужно получить контракт от люксового холдинга, одним из руководителей которого стала ее бывшая подчиненная Эмили, теперь уже конкурентка.

Мэрил Стрип. Фото: www.legion-media.com

Актерский состав дополнился Кеннетом Браной в роли нового супруга Миранды, а также Симоной Эшли, Люси Лью, Джастином Теру и Полин Шаламе. Патрик Браммелл, по слухам, сыграет нового возлюбленного Энди Сакс. Официальный синопсис пока не раскрыт, но известно, что сюжет будет строиться на противостоянии старых союзников в изменившемся мире моды.

Мировая премьера "Дьявол носит Prada 2" запланирована на 30 апреля 2026 года. Режиссером вновь выступает Дэвид Фрэнкел, а сценарий доверен Алин Брош МакКенне – автору оригинальной истории. Пока поклонники затаили дыхание в ожидании, все внимание так или иначе приковано к мельчайшим деталям со съемочной площадки. Не исключено, что впереди еще немало сюрпризов.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.