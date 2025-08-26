Полина Диброва официально подтвердила отношения с Романом Товстиком

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва официально подтвердила свои отношения с Романом Товстиком. В своем блоге Полина написала, что не изменяла мужу и сообщила о своих чувствах к миллиардеру сразу.

"Он знал сразу, когда мы только начали сближаться. Никакого обмана в его сторону не было и быть не может", – объяснила мама троих детей.

По словам Дибровой, и то, что жена Товстика Елена узнала об измене мужа из соцсетей, тоже ложь. Она подчеркнула, что Роман лично сообщил жене о своем намерении расстаться.



Жена Дмитрия Диброва отметила, что весь скандал спродюссирован опытными людьми, которым он выгоден. При этом конкретных имен Полина не назвала.



Напомним, о разводе Дибровых стало известно несколько недель назад. После того как новость начала распространяться, Полина заявила, что это все ложь: "Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве". Однако позже адвокаты супругов подтвердили расставание и отметили, что никаких скандалов не будет, Дмитрий и Полина мирно решили все вопросы.



А вот в семье нового возлюбленного Дибровой ситуация куда менее радужная. Елена и Роман выясняют отношения в информационном пространстве, не скупясь на взаимные обвинения. Так, Товстик заявил, что Елена на него напала и сломала ногу, а та в свою очередь уверяет, что ей давно нужна срочная операция на грудь, но муж не дает денег.

