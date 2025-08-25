Кейт Миддлтон после болезни решилась на перемены во внешности

43-летняя Кейт Миддлтон привлекла внимание публики неожиданным преображением. Принцесса Уэльская, известная своей приверженностью к классическому стилю и осторожным отношением к переменам во внешности, предстала с более светлыми волосами. Папарацци сфотографировали супругу принца Уильяма, когда королевская семья направлялась на воскресную службу в шотландскую церковь Crathie Kirk. За рулем был наследник престола, рядом с ним сидела Кейт, а на заднем сиденье расположились их дети – Джордж, Шарлотта и Луи.

Для многих поклонников Кэтрин этот образ стал сюрпризом: волосы, которые долгие годы оставались темными и фактически визитной карточкой принцессы, теперь обрели светлый оттенок. Одни наблюдатели связывают изменения с летним отдыхом в Греции, полагая, что локоны просто выгорели на солнце. Другие считают, что столь решительный шаг символизирует новый жизненный этап, ведь после трудной борьбы с онкологическим заболеванием и курса лечения Кейт сумела вернуться к активной общественной деятельности.

Сама поездка семьи сопровождалась вниманием не только к супругам, но и к старшим представителям династии: службу в Балморале посетили король Карл III и королева Камилла, а также принцесса Анна с мужем. Однако именно новый облик герцогини Кембриджской вызвал бурные обсуждения в Сети. Одни пользователи отметили свежий вид и загар Кэтрин, другие – напротив – посчитали, что светлый оттенок не подчеркивает ее достоинства и делает внешность менее выразительной.