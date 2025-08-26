Анфиса Чехова выходит замуж за Александра Златопольского

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила о помолвке с продюсером Александром Златопольским. Романтическое предложение руки и сердца состоялось в Париже.

Весной 2025 года Чехова впервые официально представила своего избранника публике. Тогда же стало известно, что отношения начались задолго до этого момента, но влюбленные предпочли не афишировать свою связь.

Уже летом Златопольский увез телеведущую за границу, не раскрыв ей конечного пункта. Уже в самом Париже Анфиса узнала, что оказалась в столице Франции не просто так. Там ее ждал главный сюрприз.

Предложение сопровождалось кольцом с внушительным бриллиантом и атмосферой подлинной романтики – по всем канонам, включая Эйфелеву башню. Чехова сразу согласилась, не скрывая чувств: по ее словам, только сейчас, в зрелом возрасте, она впервые почувствовала себя по-настоящему любимой, защищенной и понятой.

"Я сказала "да". Никто и никогда не любил меня так как он!" – написала Анфиса в соцсети.





Телеведущая подчеркнула, что отношения с Александром стали для нее осознанным выбором, а не мимолетным увлечением. Пара строит их на взаимной поддержке, принятии и уважении. Анфиса также отметила, что рядом с Златопольским она может быть собой в любом состоянии – от радости до уязвимости, и именно это дарит ей внутреннюю уверенность. Отношения, по ее признанию, не идеальны, но именно в этом она видит их ценность и потенциал для совместного роста.

Отдельно телезвезда подчеркнула, что роман развивался не по классическому сценарию любви с первого взгляда. Симпатия переросла в глубокую привязанность через время, наблюдение и осознанный выбор. Пара также не скрывает планов на будущее: в числе возможных шагов – расширение семьи и совместные проекты.





Напомним, у Анфисы Чеховой есть сын от актера Гурама Баблишвили, а у Александра Златопольского – две дочери от предыдущих отношений. Несмотря на насыщенные творческие биографии, оба уверяют, что именно сейчас они нашли баланс между личным и профессиональным, и готовы к новым жизненным ролям – мужа и жены.