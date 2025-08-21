Мужа Елены Блиновской избили в Москве

 384

На Алексея набросился разгневанный водитель авто. Муж Блиновской получил несколько травм.

Мужа бизнесвумен и создательницы "марафона желаний" Елены Блиновской избили в столице. Алексей Блиновский получил травмы головы и носа.

Инцидент произошел на перекрестке на Шаболовке. По данным СМИ, бизнесмен сшиб мотоциклом зеркало припаркованной машины. Водитель авто вышел и неожиданно бросился на Алексея. Потасовка закончилась тем, что у Блиновского оказались перебинтованы голова и нос. На место были вызваны медики и полиция.

Сам пострадавший пока никак не комментирует случившееся. Однако очевидцы отмечают, что предприниматель выглядел потрясенным и теперь вынужден ходить с повязкой на голове.
Напомним, на днях Алексей уже выходил на связь с подписчиками – он предупреждал о взломе соцсетей своей жены, которая сейчас находится в колонии. Тогда бизнесмен просил не доверять мошенникам и не переходить по подозрительным ссылкам.

Елена Блиновская, создательница "марафона желаний", отбывает наказание по делу о неуплате налогов. Ранее Алексей выступал в суде в ее защиту и заявлял, что часть ответственности за бизнес могла лежать на бизнес-партнерше супруги. Чтобы смягчить наказание для жены, Блиновский даже подписал контракт и отправился в зону СВО, однако это не помогло.

Ранее сообщалось, что у детей Елены Блиновской хотят забрать квартиру.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.