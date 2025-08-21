Мужа Елены Блиновской избили в Москве

Мужа бизнесвумен и создательницы "марафона желаний" Елены Блиновской избили в столице. Алексей Блиновский получил травмы головы и носа.

Инцидент произошел на перекрестке на Шаболовке. По данным СМИ, бизнесмен сшиб мотоциклом зеркало припаркованной машины. Водитель авто вышел и неожиданно бросился на Алексея. Потасовка закончилась тем, что у Блиновского оказались перебинтованы голова и нос. На место были вызваны медики и полиция.

Сам пострадавший пока никак не комментирует случившееся. Однако очевидцы отмечают, что предприниматель выглядел потрясенным и теперь вынужден ходить с повязкой на голове.

Напомним, на днях Алексей уже выходил на связь с подписчиками – он предупреждал о взломе соцсетей своей жены, которая сейчас находится в колонии. Тогда бизнесмен просил не доверять мошенникам и не переходить по подозрительным ссылкам.

Елена Блиновская, создательница "марафона желаний", отбывает наказание по делу о неуплате налогов. Ранее Алексей выступал в суде в ее защиту и заявлял, что часть ответственности за бизнес могла лежать на бизнес-партнерше супруги. Чтобы смягчить наказание для жены, Блиновский даже подписал контракт и отправился в зону СВО, однако это не помогло.

Ранее сообщалось, что у детей Елены Блиновской хотят забрать квартиру.