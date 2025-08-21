Филипу Киркорову диагностировали диабет второго типа

Филиппу Киркорову официально поставили диагноз – диабет второго типа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, уточнив, что певцу теперь требуется регулярная терапия и строгий контроль состояния.

Первые тревожные сигналы появились еще весной. Во время концерта в Санкт-Петербурге на артисте загорелась куртка из-за пиротехники. Киркоров тогда отделался ожогом руки и заверил поклонников, что ничего серьезного не произошло. Но рана заживала слишком медленно, и медики настояли на дополнительных обследованиях. Анализы показали: у поп-короля диабет второго типа.





Сейчас 57-летний артист жалуется на слабость, постоянную жажду и тяжесть в ногах. К тому же у него часто меняется настроение – от раздражительности до апатии. Врачи настоятельно рекомендовали специальную диету, но Киркоров, по информации СМИ, отказался ее соблюдать. Тем не менее он ежедневно получает инсулиновые инъекции, что помогает держать болезнь под контролем.

Из-за нового диагноза певец вынужден отложить все концерты: ближайшие шоу перенесены только на февраль 2026 года. Для поклонников это стало настоящим разочарованием, ведь артист в последние годы радовал публику масштабными постановками и смелыми образами.

Интересно, что за последние месяцы Киркоров заметно похудел, чем вызвал волну слухов и тревожных обсуждений. Сам певец раньше уверял, что чувствует себя прекрасно, однако диагноз объяснил и резкую потерю веса, и замедленное восстановление после ожогов.