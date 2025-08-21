Фестиваль "Новая волна" стартует сегодня в Казани

Сегодня в столице Татарстана откроется Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна 2025". Впервые за историю фестиваля, который прежде принимала Юрмала, Сочи и федеральная территория "Сириус", главной площадкой стала Казань.





"Новая волна" всегда оставалась площадкой, где рождались настоящие хиты. Мне очень хотелось бы сохранить этот тренд. Посмотрим, насколько это удастся в Казани. Кто-то может сказать, что место проведения не так важно, но я считаю, что атмосфера города играет большую роль в создании особой энергетики фестиваля" , – отметил основатель конкурса, народный артист России Игорь Крутой.

Открытие пройдет на новой концертной площадке New Wave Hall, собранной специально для конкурса у стадиона "Ак Барс Арена". Конструкция вместимостью почти 3 тысячи зрителей доставлена в город 60 фурами и стала инженерным рекордом.





Все билеты на фестиваль распроданы, при этом около 90% приобрели туристы. Гостиницы Казани в дни проведения конкурса оказались заполнены почти на 100%.

"Мы долго ждали, когда "Новая волна" докатится до Казани. Уверен, что наша страница в истории конкурса будет не менее яркой, чем юрмальская или сочинская", – подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.





В этом году заявки подали более 6 тысяч участников из разных стран. В финал прошли 13 исполнителей из России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии. Их выступления пройдут с 22 по 24 августа, а каждый вечер будет сопровождаться концертами звезд российской эстрады. Так, на открытии выступят такие звезды, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Пелагея, Лолита, Сосо Павлиашвили и многие другие.

Закрытие фестиваля назначено на 26 августа, а телевизионные трансляции концертов можно будет увидеть в эфире ВГТРК.