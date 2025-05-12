У детей Елены Блиновской хотят забрать квартиру

 330

Блогера судили за уклонение от уплаты налогов и приговорили к тюремному заключению. Теперь дети Блиновской могут остаться без жилплощади.

В деле Елены Блиновской, осужденной за уклонение от налогов, появляется все больше неожиданных поворотов. На этот раз под угрозой оказалось имущество ее детей. Как сообщает Mash, московская квартира на 152 "квадрата" может быть изъята по решению суда. Причина – подозрение, что элитная недвижимость была куплена на средства, полученные от печально известных "марафонов желаний".

Квартира в жилом комплексе "Донской Олимп" на Серпуховском Валу, стоимость которой оценивается в сумму более 135 миллионов рублей, пять лет назад была частично подарена внукам отцом блогерши – Олегом Останиным. Теперь же управляющий имуществом требует признать сделку дарения недействительной.

Елена Блиновская с мужем и детьми. Фото: соцсети/@elena_blinovskaya

И это не единственное имущество, оказавшееся под подозрением. По данным источника, Останин владеет еще 14 объектами недвижимости, включая помещения в Москве, Химках и Ярославской области, а также двумя машиноместами. Все они могут быть конфискованы, если суд докажет, что приобретения были совершены на деньги, полученные от незаконной деятельности Блиновской.

Напомним, ранее блогерша была приговорена к лишению свободы на пять лет, а также обязана выплатить многомиллионные штрафы. Однако расследование продолжается, и теперь под ударом оказалось даже имущество ее детей.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.