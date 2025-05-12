У детей Елены Блиновской хотят забрать квартиру

В деле Елены Блиновской, осужденной за уклонение от налогов, появляется все больше неожиданных поворотов. На этот раз под угрозой оказалось имущество ее детей. Как сообщает Mash, московская квартира на 152 "квадрата" может быть изъята по решению суда. Причина – подозрение, что элитная недвижимость была куплена на средства, полученные от печально известных "марафонов желаний".

Квартира в жилом комплексе "Донской Олимп" на Серпуховском Валу, стоимость которой оценивается в сумму более 135 миллионов рублей, пять лет назад была частично подарена внукам отцом блогерши – Олегом Останиным. Теперь же управляющий имуществом требует признать сделку дарения недействительной.





И это не единственное имущество, оказавшееся под подозрением. По данным источника, Останин владеет еще 14 объектами недвижимости, включая помещения в Москве, Химках и Ярославской области, а также двумя машиноместами. Все они могут быть конфискованы, если суд докажет, что приобретения были совершены на деньги, полученные от незаконной деятельности Блиновской.

Напомним, ранее блогерша была приговорена к лишению свободы на пять лет, а также обязана выплатить многомиллионные штрафы. Однако расследование продолжается, и теперь под ударом оказалось даже имущество ее детей.