Ида Галич сообщила о взломе аккаунта в соцсети с семью миллионами подписчиков

Аккаунт телеведущей и блогера Иды Галич в запрещенной в России соцсети, где на нее были подписаны более семи миллионов человек, был взломан. Инцидент произошел 20 августа и вызвал у 35-летней знаменитости бурную эмоциональную реакцию, о которой она рассказала в своем телеграм-канале.

Злоумышленники, похитившие страницу, пока не предприняли активных действий: сборов денег или публикаций от имени блогера не зафиксировано. Однако сама Ида предупредила подписчиков и знакомых: если им придет сообщение от ее имени с просьбой перевести деньги, не стоит на это реагировать, ведь она никогда не занимается подобными сборами.

"Я вас проклинаю, мрази <...> Если у меня из-за вас на нервах пропадет молоко, я каждому оторву руки", – обратилась телеведущая к киберпреступникам.

Ида призналась, что сначала плакала, а теперь чувствует ярость и бессилие. При этом она поблагодарила подписчиков за поддержку и выразила надежду, что ситуация вскоре разрешится.

Напомним, в конце июля Галич стала мамой во второй раз. Сейчас она совмещает заботу о новорожденной дочери и пятилетнем сыне с плотным графиком работы. Особую роль в этом процессе играет ее супруг, бизнесмен Олег Ледвич, который, по словам Иды, активно помогает с ночным уходом за малышкой.