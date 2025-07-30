Ида Галич во второй раз стала мамой

35-летняя блогер и телеведущая Ида Галич родила второго ребенка. Девочка появилась на свет в одном из московских роддомов, вес малышки – 3660 граммов, рост – 53 сантиметра. Счастливая мама поделилась новостью в личном блоге и опубликовала первые фото из палаты.

По словам Иды, беременность выдалась активной: они с малышкой успели и экватор пересечь, и поработать на съемках, и даже слетать в экспедицию в Антарктиду. Последний день перед родами она провела на экскурсии в музее-усадьбе – "как настоящая аристократка", шутит звезда. Схватки застали ее буквально на празднике. Несмотря на боль, Галич вспоминает все с юмором – говорит, что это был "день рождения нового человека".

Папой малышки стал бизнесмен Олег Ледвич. Пара официально подтвердила отношения в прошлом году, а в январе объявила о помолвке. Для Иды это второй ребенок – от первого брака с Аланом Басиевым у нее есть сын Леон, которому недавно исполнилось пять лет. Мальчик, по словам блогерши, с радостью воспринял новость о пополнении и быстро понял, что теперь он старший брат.

Беременность Ида не скрывала: в начале года она появилась на Неделе моды в Париже с заметно округлившимся животом и призналась, что снова ждет ребенка.