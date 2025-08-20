Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе развеяли слухи о расставании, появившись вместе в Будапеште

После продолжительной разлуки и череды слухов о возможном разрыве Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь попали в объективы камер – на этот раз в Будапеште, где актер занят съемками очередной части фантастического блокбастера "Дюна". Совместное появление пары стало неожиданностью для персонала одной из местных кофеен, в которую влюбленные зашли, чтобы выпить по чашке кофе. Снимок, опубликованный в соцсетях сотрудников заведения, быстро разлетелся по фанатским аккаунтам, став весомым опровержением слухов о разрыве.

Шаламе, облаченный в свободную белую футболку и бейсболку, и Дженнер в черном топе на тонких бретельках выглядели расслабленно и счастливо. Пара, как утверждают очевидцы, была дружелюбной и не отказывала в фото.





Эта встреча произошла спустя 45 дней разлуки: плотные графики и работа в разных частях света не позволяли им часто видеться. Тимоти проводит долгие дни на съемочной площадке в Венгрии, а Кайли, совмещая управление бьюти-брендом с материнством, остается в Лос-Анджелесе. Однако, по информации источников, они ежедневно поддерживают связь через видеозвонки и стараются использовать любую возможность для личной встречи.

Инсайдеры близкие к паре подчеркивают, что в их отношениях царит полное взаимопонимание, и подобный график – не новость для звездных влюбленных. Несмотря на слухи, которые усилились из-за редких совместных появлений на публике, Кайли Дженнер и Тимати Шаламе продолжают отношения, начавшиеся еще в январе 2023 года. Их первое громкое появление на публике состоялась осенью прошлого года, когда они были замечены на концерте Бейонсе и позже – на теннисном турнире US Open.