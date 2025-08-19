Всемирно известный французский DJ Snake выступит в Москве с эксклюзивным шоу

Один из самых востребованных диджеев планеты – француз DJ Snake – в следующем месяце выступит в столице России. Для Москвы это станет настоящим событием: артист вошел в десятку прослушиваемых диджеев мира и подарил фанатам хиты Turn Down for What, Lean On, Taki Taki и Get Low.

По информации инсайдеров, переговоры со звездой заняли около трех месяцев. Его пригласили на масштабное мероприятие электронной музыки "Портал 2030–2050".

В Москву Уильям Сами Этьен Григасин (настоящее имя артиста) прилетит ненадолго – всего на сутки, но требования у него внушительные. В райдере значится люксовый отель в центре столицы, кортеж из черных автомобилей и... обычный футбольный мяч "made in Russia". DJ Snake – давний поклонник футбола, и в 2018 году его даже можно было заметить среди болельщиков французской сборной на чемпионате мира в Лужниках.

Команда артиста приедет в расширенном составе – больше десяти человек, и будет тщательно проверять все: от качества света до того, чтобы диджей видел зал и мог общаться с публикой напрямую. На сцене он планирует появиться на высоте четырех метров, устроив настоящее шоу, которое невозможно будет забыть.

DJ Snake уже давно закрепил за собой статус мировой легенды: он дважды номинировался на "Грэмми", а в этом году установил рекорд, продав сто тысяч билетов на свое шоу во Франции всего за три минуты.

