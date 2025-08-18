Алексей Чумаков перенес операцию на позвоночнике, но отказался отменять концерты

Певец Алексей Чумаков продолжает концертный тур, несмотря на недавнее хирургическое вмешательство. Несколько дней назад артист перенес операцию на позвоночнике, которая стала вынужденной мерой из-за стремительно ухудшающегося состояния здоровья.

Чумаков был в критическом положении: он испытывал острые боли и практически утратил возможность самостоятельно передвигаться. В итоге его госпитализация произошла прямо после возвращения из отпуска – в экстренном порядке, по настоянию супруги, певицы Юлии Ковальчук.

Операция, проведенная в московской клинике, длилась около пяти часов. Врачи установили титановые конструкции на поврежденные позвонки, что позволило избежать более серьезных последствий. Медики рекомендовали артисту минимум два месяца реабилитации и временный отказ от выступлений, однако он принял иное решение.

Уже через несколько дней после операции Чумаков появился на сцене в Санкт-Петербурге, где дал концерт для двух тысяч зрителей. Несмотря на необходимость соблюдать ограничения и запрет на активные движения, он не стал отменять выступление, подчеркнув важность встречи с поклонниками.

На сцене певец выглядел уставшим, но собранным. Он предупредил публику, что в этот вечер обойдется без привычных танцев, однако от живого общения с аудиторией не отказался. Пока Чумаков планирует совмещать восстановление с гастролями, вопреки советам врачей. Концертное расписание не изменилось, хотя нагрузка и переезды требуют от артиста повышенной осторожности.

Сейчас здоровье исполнителя остается под наблюдением специалистов. Он проходит физиотерапию и регулярно консультируется с врачами. Сам Алексей Чумаков с иронией называет себя киборгом и обещает не подвести тех, кто ждет его на сцене.