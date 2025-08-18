Охранник из Сочи требует 10 миллионов рублей с рэпера Akon за "катание" на себе и пощечины

Выступление американского рэпера Akon в Сочи обернулось скандалом. Во время концерта певец неожиданно залез на плечи местному охраннику и нанес несколько ударов по лицу. Теперь следивший за правопорядком на мероприятии сотрудник намерен добиться компенсации в размере 10 миллионов рублей.

Инцидент произошел 8 августа. По словам Искандера Черкесова, трюк планировался как часть шоу, но исполнять его должен был личный бодигард Akon, приехавший вместе с артистом. Однако во время подготовки охрана из Штатов почувствовала себя плохо, и без предупреждения рэпер выбрал для номера "замену" – Черкесова.



После выступления, по его словам, артист не принес извинений и спокойно покинул площадку. В результате охранник решил привлечь Akon к ответственности и требует не только компенсацию морального вреда, но и публичных извинений. Он также заявил, что готов обратиться в полицию, если вопрос не будет решен мирным путем.

Напомним, приезд Akon в Россию сопровождался большой рекламной кампанией. В Сочи его встречали в отеле с красной дорожкой и выступлением кубанского хора. Однако теперь обсуждают не концерт, а возможное разбирательство между звездой и охранником.