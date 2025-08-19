Последняя фигурантка дела о смерти Мэтью Перри признала вину

Расследование гибели актера Мэттью Перри, исполнителя роли Чендлера в культовом сериале "Друзья", вышло на финальный этап. Виновной себя признала последняя из фигурантов – 42-летняя Джасвин Сангха, получившая в Калифорнии прозвище "королева кетамина".

В суде она подтвердила пять пунктов обвинения, включая организацию нелегальной площадки для распространения наркотических веществ и несколько случаев продажи кетамина. Отдельным пунктом фигурирует эпизод, связанный со смертью Перри. Теперь женщине грозит наказание вплоть до 45 лет тюрьмы.





По материалам следствия, именно Сангха вместе с сообщником Эриком Флемингом передала более пятидесяти ампул препарата, часть которых через посредников оказалась у актера. Инъекции делал его ассистент Кеннет Ивамаса – именно после них у Перри резко ухудшилось состояние, что и привело к трагическому исходу.



Признание Сангхи стало завершающим шагом в громком деле. До нее вину подтвердили врачи Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес, а также уже упомянутые Ивамаса и Флеминг. Таким образом, все участники схемы согласились с обвинениями.





Напомним, Мэттью Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Его обнаружили в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала передозировка кетамином – лекарством, которое актер применял в терапии депрессии, но в дозировках, значительно превышающих допустимые.

Сегодня поклонники вспоминают, что в августе Перри мог бы отметить 56-й день рождения. Для миллионов зрителей он навсегда остался тем самым ироничным и обаятельным Чендлером, чьи шутки поднимали настроение поклонникам со всего мира.