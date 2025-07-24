Врач, замешанный в смерти Мэттью Перри, признал вину в незаконной поставке кетамина

Дело о трагической гибели Мэттью Перри, актера, прославившегося ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", получило новое развитие. Врач Сальвадор Пласенсиа, фигурирующий как один из главных обвиняемых, официально признал свою вину в незаконном распространении кетамина, вещества, ставшего причиной смерти актера.

По версии следствия, 43-летний медик поставлял Перри запрещенное вещество без медицинских оснований. Он не только обеспечивал актера кетамином, но и, как считают власти, пытался сфабриковать "план лечения" после его смерти, чтобы замести следы. Установлено, что Пласенсиа получил от артиста несколько тысяч долларов за партию кетамина в виде флаконов, пастилок и инъекционных препаратов.

По делу проходят еще четверо фигурантов, включая личного помощника Перри Кеннета Ивамасу, который, по данным следствия, сделал актеру смертельные инъекции в день его гибели, а также друга артиста Эрика Флеминга и медика Марка Чавеса, который поставлял препарат Пласенсии. Пятой обвиняемой остается Джасвин Сангха, известная под прозвищем "королева кетамина". Она якобы вела подпольную торговлю препаратом в Северном Голливуде и до сих пор не признала свою вину.

Смерть Мэттью Перри наступила 28 октября 2023 года. Его тело было найдено в джакузи частного дома в Пасифик-Палисейдс. Экспертиза подтвердила: причиной стала передозировка кетамином, усугублённая ишемической болезнью сердца и последующим утоплением.

Пласенсиа заключил сделку со следствием, избежав максимального наказания в 40 лет лишения свободы. Однако он обязался отказаться от медицинской лицензии и понесет наказание, которое определит суд 3 декабря. Сейчас он остается на свободе под залог.