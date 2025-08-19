Блогера Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево: ему грозит до 8 лет колонии

Знаменитая блогерша и модель Дина Саева оказалась невольной свидетельницей ареста своего бойфренда. Предприниматель и блогер Никита Ефремов был задержан прямо в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Турции.

По данным суда, бизнесмена подозревают в финансировании экстремистской деятельности. Сейчас в отношении него действует запрет на определенные действия, а в случае признания вины Никите может грозить до восьми лет колонии.

История Ефремова и раньше не была безупречной. Еще два года назад в его обувных бутиках Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски – тогда блогера обвиняли в реализации копий кроссовок под известными брендами. После скандала тот отправился в США, но, как видно, на этом неприятности не закончились.

Стоит отметить, что бренд Никиты пользовался популярностью среди звезд. Его клиентами были Тимати, Баста, Джиган, Нурлан Сабуров и многие другие представители шоу-бизнеса. Даже актер Никита Ефремов – тезка бизнесмена и сын Михаила Ефремова – заходил в его бутик в рамках рекламной кампании.