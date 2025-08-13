Катя Гордон заявила, что Роман Товстик пытается угрозами повлиять на жену Елену

Развод Полины и Дмитрия Дибровых обрастает все новыми и новыми подробностями. Теперь в этой семейной истории все чаще звучит фамилия миллиардера Романа Товстика. Именно с ним, по слухам, изменила супруга телеведущего. Бизнесмен, к слову, в тот же период подал на развод с женой Еленой, интересы которой теперь представляет юрист Катя Гордон. Она утверждает, что муж планирует оставить супругу без всего.

Адвокат заявила, что после разрыва Елена лишена возможности общаться с двумя детьми, которые проживают с отцом и его новой избранницей Полиной Дибровой. Роман уже настроил наследников против матери, утверждает Гордон. По словам юриста, Товстик требует, чтобы бывшая жена подписала документы, закрепляющие проживание детей с ним, а также опубликовала пост с опровержением своих прежних слов о предательстве.





"Требовал от Лены Товстик, пугая и обещая все подряд, это пост (текст у меня есть)... Пост с покаянием от Лены, что она, мол, просто очень эмоциональная и просит у всех прощение, а отношения, якобы, давно закончены", – пишет в своем Telegram-канале юрист.

Ранее распространялась информация, что в рамках развода Елена получила миллиард рублей. Гордон опровергла эти сведения, отметив, что даже обещанные 30 миллионов рублей, зафиксированные в расписке, до нее не дошли. При этом Елена, по словам Екатерины, нуждается в дорогостоящей операции и даже за рестораны и услуги нотариуса не может заплатить.

Прокомментировала Гордон и видео, которое активно распространилось по Сети сегодня. На кадрах Полина Диброва в домашней обстановке подает мужу чай, что некоторые восприняли как попытку продемонстрировать "семейное спокойствие" на фоне слухов.





"От Диброва я ждала, честно говоря, чего-то большего, чем игрища с подношением чая в кадре", – резюмировала Екатерина.

Браку Романа и Елены Товстик 19 лет. За это время пара родила шестерых детей. Самому младшему недавно исполнился годик.