Тимати показал фото с третьим ребенком, рассекретив пол и имя

41-летний рэпер Тимати стал отцом в третий раз. Его избранница, 31-летняя модель Валентина Иванова, несколько дней назад родила ребенка в одной из столичных клиник. 11 августа музыкант официально подтвердил радостное событие, опубликовав серию черно-белых снимков с новорожденной дочерью и ее мамой.

На кадрах артист запечатлен с малышкой на руках, а также в семейной сцене вместе с Валентиной. Пара назвала дочь Эммой. По словам близких, и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. Судя по публикациям, новорожденная окружена вниманием и заботой с первых минут своей жизни.





Роман Тимати и Валентины Ивановой начался в 2021 году, а впервые вместе они появились на публике весной 2022-го. О грядущем пополнении стало известно в мае этого года, когда пара официально подтвердила беременность. До этого слухи о будущем ребенке ходили с конца марта, но влюбленные не спешили комментировать личную жизнь.

Для Тимати Эмма стала третьим ребенком: у него уже есть 11-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и пятилетний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Несмотря на долгие отношения с бывшими возлюбленными, под венец артист ни разу не пошел.