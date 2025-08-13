Дочь Майкла Джексона может выступить на "Интервидении" в России

На Международный конкурс "Интервидение-2025", который в сентябре пройдет в Москве, США пока не объявили своего представителя, но среди претендентов – родные и предполагаемые внебрачные дети короля поп-музыки Майкла Джексона.

Главная фаворитка – 27-летняя Пэрис Майкл Кэтрин Джексон, единственная дочь легенды, унаследовавшая не только его фамилию, но и вокальный талант. Певица и актриса уже не раз выходила на мировые сцены и, по слухам, готова покорить российскую публику.

Ее потенциальный конкурент – норвежский рэпер Омер Бахти, которому приписывают родство с Джексоном. Артист с двойным гражданством пока никак не комментирует слухи, но поклонники уверены: если он выйдет на сцену, борьба будет жаркой.



В числе рассматриваемых кандидатур также старшие сыновья Джексона – Майкл Джозеф Джексон-младший, известный как актер и продюсер, и Принц Майкл Джексон II, посвятивший себя экологии и ведущий закрытую жизнь. Однако музыкального опыта у них нет, что делает Пэрис почти безоговорочной претенденткой.



Для зрителей участие наследников Майкла Джексона в "Интервидении" имеет особое значение. Певец был любим в России и несколько раз выступал в Москве, став символом культурных связей между двумя странами.

В этом году конкурс возвращается после 45-летнего перерыва – последний раз "Интервидение" проходило в 80-х. На сцене в сентябре выступят артисты из 20 стран, включая США.

Ранее сообщалось, что победитель "Интервидения" получит 30 миллионов рублей.