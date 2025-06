Рэпер Akon попросил устроить ему баню "по-черному" в Сочи

Легендарный рэпер Akon, известный миллионам по хитам Smack That и Right Now, готовится не просто к концертам в России, а к полноценному культурному погружению. В августе артист выступит в Москве, а потом отправится в Сочи – не только чтобы продолжить гастроли, но и прочувствовать на себе дух русских традиций. Причем делает он это в своем особом, осознанном стиле.

В райдере певца – никакой роскоши и эпатажа, только полезное и натуральное. Акцент сделан на здоровье: он давно отказался от алкоголя и требует от организаторов исключительно травяные чаи, иван-чай, фермерское варенье, овощи и фрукты – исключительно с местных хозяйств. Никаких тяжелых блюд – только вегетарианские угощения, способные поддерживать форму и ясность ума даже в гастрольной суете.

Но главной неожиданностью стал запрос Akon’а устроить ему баню "по-черному". И не где-нибудь, а в горах Сочи – с традиционным веником, густым паром и видом на Кавказские хребты. Музыкант, очевидно, заинтересован в русской культуре и стремится прочувствовать ее без фильтров и гламура.

