Виктория Боня объяснила, почему ее имя оказалось замешано в деле о запрещенных веществах

Пока общественность шокирована новостью о возможной причастности Виктории Бони к пропаганде запрещенных веществ, сама телезвезда уверенно отрицает свою вину, утверждая, что стала жертвой банальной цифровой махинации. Все дело – в старом домене, от которого она давно отказалась. По словам знаменитости, доступ к нему получили недобросовестные лица, которые начали распространять через него нелегальный контент.

Административное дело в отношении телеведущей действительно существует: на конец июня назначено заседание суда, где будет рассмотрен протокол по статье о пропаганде наркотиков. Однако Боня настаивает – происходящее не имеет с ней ничего общего. Мошенники, воспользовавшись ее именем и репутацией, лишь прикрылись бывшим сайтом, некогда связанным с ее деятельностью.

Не обошлось и без напоминаний о прошлых инцидентах. В Сети всплыли старые разговоры Виктории о ретритах с использованием психоактивных трав, включая аяуаску – напиток, популярный в оккультных практиках. Но Виктория не устала подчеркивать, что всегда была сторонницей здорового образа жизни: медитации, спорт, духовные практики – вот, что она продвигает.

Звезда возмущена тем, как СМИ выбирают поводы для освещения ее жизни. По ее словам, реальные добрые поступки остаются без внимания. К примеру, незадолго до своего восхождения на Эверест она перевела миллион рублей семье, пострадавшей от военных действий, но в заголовки это не попало. А вот история с доменом и "запрещенкой" моментально попала в новости.

"Как так работает система, я вообще не понимаю!" – возмутилась телезвезда.

Между тем, Виктория Боня строит планы на следующую экспедицию. На этот раз ее цель – одна из самых сложных и опасных вершин мира: гора К-2. Звезда утверждает, что трудности только подстегивают ее дух, а новые высоты стали для нее символом силы и воли.