Иван Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала

Телеведущий Иван Ургант объявил о запуске собственного YouTube-канала. Новый проект получил название "Живой Ургант", одноименное с концертным форматом, с которым артист в последнее время выступает за пределами России. Первое видео было опубликовано 25 декабря 2025 года и стало фактическим анонсом дальнейшей работы шоумена в цифровом пространстве.
Дебютный ролик длится около полутора минут и снят в Москве. Видео открывается зимними видами столицы, после чего Ургант появляется в кадре и обращается к зрителям. В описании и подаче подчеркивается, что канал задуман как свободная платформа без жесткого формата: на нем планируется публиковать материалы, снятые в течение 2025 года, в том числе фрагменты поездок и закулисные видео.
"За 25-й год наснимали всякие видео в наших путешествиях. В общем, будем выкладывать то, что выкладывается", – сообщил телеведущий.
Видео: YouTube / @UrgantLive
Напомним, его авторское шоу "Вечерний Ургант", выходившее на Первом канале с 2012 по 2022 год, было снято с эфира после изменения вещательной политики телеканала на фоне событий февраля 2022 года. Несмотря на постепенное возвращение развлекательного контента в сетку канала, проект так и не был возобновлен.
В 2022 году Ургант открыто обозначил свою общественно-политическую позицию, опубликовав в социальных сетях "черный квадрат", после чего исчез с экранов. Весной 2025 года он вернулся к активной работе, запустив сценическое шоу "Живой Ургант", стилистически перекликающееся с его прежним телевизионным форматом. Однако выступления проходили исключительно за рубежом.
На фоне этого в медиа периодически появлялись сообщения о возможном возвращении Ивана Урганта на российское ТВ. В декабре 2025 года западные издания писали о неофициальных обращениях с подобными просьбами к руководству страны, однако подтверждения этим данным не последовало.