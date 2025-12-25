Иван Ургант объявил о запуске своего YouTube-канала

Телеведущий Иван Ургант объявил о запуске собственного YouTube-канала. Новый проект получил название "Живой Ургант", одноименное с концертным форматом, с которым артист в последнее время выступает за пределами России. Первое видео было опубликовано 25 декабря 2025 года и стало фактическим анонсом дальнейшей работы шоумена в цифровом пространстве.

Дебютный ролик длится около полутора минут и снят в Москве. Видео открывается зимними видами столицы, после чего Ургант появляется в кадре и обращается к зрителям. В описании и подаче подчеркивается, что канал задуман как свободная платформа без жесткого формата: на нем планируется публиковать материалы, снятые в течение 2025 года, в том числе фрагменты поездок и закулисные видео.

"За 25-й год наснимали всякие видео в наших путешествиях. В общем, будем выкладывать то, что выкладывается", – сообщил телеведущий.



