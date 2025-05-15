Lil Pump выступит в Москве вместе с Offset

Американский рэпер Lil Pump – автор платинового хита Gucci Gang и одна из самых эксцентричных фигур в хип-хопе последних лет – станет специальным гостем на московском концерте Offset. Шоу пройдет 14 июня в МТС Live Холле и обещает стать главным музыкальным событием этого лета для поклонников американского рэпа в России.

Организаторы, агентство SAY, сообщили, что Lil Pump с энтузиазмом принял приглашение лично от Offset и с радостью согласился выступить. Рэпер уже бывал в Москве и, по словам его команды, остался в восторге от приема и атмосферы города. В этот раз он планирует приехать не один – в сопровождении мамы, которой давно обещал показать российскую столицу. Артист уверяет, что много рассказывал ей о красоте Москвы и о том, как тепло его принимали на прошлых гастролях.

Помимо музыкальной составляющей, визит Lil Pump’а оброс любопытными деталями. Как отметила гендиректор SAY Анна Субчева, райдер артиста оказался на удивление скромным: вода известной марки комнатной температуры, охлажденная кола, обед для команды и обилие зубной нити – обязательный пункт, который рэпер принципиально соблюдает. В качестве гастрономического желания он высказал интерес к необычным пельменям. Организаторы даже рассматривают варианты с медвежатиной или морепродуктами, чтобы удивить звезду.

Известно, что Lil Pump, несмотря на свой дерзкий имидж, проявляет интерес к русской культуре: во время предыдущего визита фанаты подарили ему ушанку, а теперь артист рассчитывает собрать "полный комплект" – варежки, носки, шарф, а для мамы – настоящий оренбургский или павлопосадский платок. Отдельно упоминалась и мечта рэпера посетить Башкирию – с какой целью, он пока не уточнил, но интерес к российским регионам среди западных артистов – редкость.

Концерт Offset, к которому присоединится Lil Pump, переносился дважды – сначала с 18, затем с 26 апреля – из-за личных обстоятельств основного исполнителя. В результате организаторы решили порадовать публику "дополнительным бонусом": на одной сцене выступят сразу два звездных представителя американского хип-хопа.