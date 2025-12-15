Когда костюм - не скучно: мужской образ в театр, который запомнят

Театральный дресс‑код давно перестал быть набором строгих правил, хоть и требует соблюдения этикета. Стилисты рекомендуют ориентироваться на элегантную современность: избегать кричащих цветов и ярких принтов, но не зацикливаться на классических скучных костюмах. В сезонах 2025‑2026 акцент смещается в сторону широкой посадки, натуральных тканей и благородных оттенков. Среди трендов – возвращение двубортных пиджаков и брюк с защипами, популярность трикотажных поло и водолазок, а также целая палитра модных цветов от приглушенного синего и зеленого до ягодных и коричневых тонов. Клео.ру поможет собрать комплект из нескольких вещей, который будет выглядеть эффектно и актуально.

Двубортный пиджак: основа образа





Вместо классического однобортного пиджака выберите двубортный вариант. В 2026‑м на подиумах появляются модели с акцентными плечами и расслабленным силуэтом; они придают образу мужественность и соответствуют остаточному тренду на oversize. Можно сочетать как с классическими брюками, так и с более свободными моделями.

Брюки с защипами: возвращение классики





Мода на широкие брюки с защипами снова актуальна: защипы добавляют объема и элегантности, а высокая посадка визуально удлиняет ноги. Для театра подойдут темные однотонные или тонко полосатые брюки из шерсти или смесовой ткани. Они хорошо садятся на фигуру и сочетаются с двубортным пиджаком, если выбрать одинаковый оттенок ткани.

Верх: водолазка или трикотажное поло





В данном случае стоит обратить внимание на тонкие водолазки или вязаные поло. Модные эксперты отмечают, что трикотажное поло из мериноса или шелка становится любимой альтернативой рубашкам: воротник с пуговицами выглядит достаточно формально, но при этом нет жесткости классической сорочки. В холодный сезон актуальна мериносовая водолазка – она согреет и позволит отказаться от галстука.

Обувь: классика без лишних деталей





Правильная обувь завершает образ и может испортить его при неверном выборе. Поэтому лучше остановиться на классических кожаных туфлях – оксфордах или дерби. Их гладкая поверхность и тонкая шнуровка хорошо смотрятся с костюмными брюками.

Аксессуары: детали, которые делают образ завершенным

Чтобы образ выглядел ухоженно, добавьте несколько акцентных аксессуаров:

Платок в нагрудный карман . Тонкий шелк или хлопок с ненавязчивым узором (например, микроклетка или геометрический принт) подчеркнут цвет пиджака. Выбирайте оттенок, перекликающийся с водолазкой или брюками.

. Тонкий шелк или хлопок с ненавязчивым узором (например, микроклетка или геометрический принт) подчеркнут цвет пиджака. Выбирайте оттенок, перекликающийся с водолазкой или брюками. Часы и запонки . Механические часы на кожаном ремешке и простые запонки с металлическим блеском добавят статусности, но не будут отвлекать.

. Механические часы на кожаном ремешке и простые запонки с металлическим блеском добавят статусности, но не будут отвлекать. Пальто-халат или кейп. Если ожидается холодная погода, накиньте сверху пальто свободного кроя: тренд на мягкие формы и пояс‑халат актуален в 2026‑м. Такое пальто будет смотреться современно и практично.

Цветовая палитра и новогодний акцент

Если ваш поход в театр совпадает с новогодними праздниками, включите в образ новогодние оттенки. По прогнозам WGSN, в 2026‑м будут популярны теплые тона – Hot Chocolate, Chili Oil, Poppy Red, а также основной цвет года Transformative Teal. В театральный образ можно добавить темно‑бордовый платок или галстук, а бирюзовую нотку – в запонки или носки. Важно, чтобы яркие акценты не спорили с базовыми оттенками костюма.

