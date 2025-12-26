Пи Дидди подал апелляцию и требует немедленного освобождения из тюрьмы

55-летний Шон Дидди Комбс, более известный как P. Diddy, подал апелляцию на приговор, по которому он был осужден на четыре года тюремного заключения.

Как сообщает СМИ, адвокат Комбса, Александра Шапиро, настаивает на том, что федеральный суд допустил серьезные процессуальные ошибки. В документе защита утверждает, что судья Арун Субраманиан "необоснованно допустил использование доказательств по пунктам обвинения, по которым Комбс был оправдан", что, по мнению юристов, напрямую повлияло на жесткость приговора.

По словам Шапиро, стандартная практика американского правосудия предполагает куда более мягкие сроки – "менее 15 месяцев" – по делам, связанным с сутенерством и проституцией. Комбсу же назначили вчетверо больше, что защита расценивает как проявление предвзятости.