Тимоти Шаламе появился в рождественской традиции семьи Кайли Дженнер

Семья Кардашьян–Дженнер, похоже, сделала показательный жест в адрес возлюбленного Кайли Дженнер. В этом году имя Тимоти Шаламе появилось на традиционном рождественском пряничном домике.

Фотографии праздничной композиции, опубликованные в социальных сетях родственников семьи, быстро разошлись по фанатским пабликам. Внимательные подписчики заметили, что имя актера размещено рядом с именами членов семьи, включая супругов и детей. Для поклонников пары это стало важным сигналом: подобные элементы декора в доме Кардашьян–Дженнер традиционно отражают реальный статус людей в их близком окружении.





Из-за этого продолжаются разговоры о возможном переходе отношений пары на новый уровень. В течение последних месяцев они редко появлялась вместе публично, из-за чего периодически возникали слухи о разрыве. Однако недавние совместные появления на кинопремьерах дали понять, что роман продолжается и, судя по всему, стал более крепким.



