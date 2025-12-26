Эмма Хеминг рассказала, как болезнь Брюса Уиллиса изменила праздники в семье

Эмма Хеминг, супруга Брюса Уиллиса, рассказала о том, как изменилось Рождество в их семье после того, как актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию. По ее словам, праздничные дни теперь приносят не только радость, но и острую боль утраты прежней жизни. 47-летняя Хеминг призналась, что раньше именно Уиллис был центром семейного Рождества.

"Раньше он был центром всего, – написала Эмма. – Он готовил блины, играл с детьми, создавал атмосферу праздника. Теперь эти воспоминания живут во мне, но между тем временем и сегодняшним днем лежит пропасть".

О диагнозе актера семья сообщила в 2022 году. Заболевание считается неизлечимым и со временем влияет на речь, память и поведение. Эмма ухаживает за мужем и воспитывает их двух дочерей, отмечая, что именно в праздники эмоции становятся особенно острыми.





"Горе может настигнуть в любой момент – когда достаешь украшения, слышишь знакомую мелодию или просто стоишь посреди комнаты. Иногда я "ругаюсь" на гирлянду, вспоминая, как он всегда этим занимался. Не из злости, а потому что скучаю", – поделилась она.

Несмотря на происходящее, Хеминг старается принимать изменения как новую форму любви и близости. Она подчеркивает, что даже на фоне болезни в семье остаются тепло, нежность и моменты радости – пусть и в иной форме, а не как раньше.