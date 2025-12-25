Суд принудительно выселил Ларису Долину из проданной квартиры в Хамовниках

Московский городской суд поставил точку в резонансном имущественном споре из-за квартиры в Хамовниках, которая принадлежала народной артистке России Ларисе Долиной. Суд удовлетворил иск покупательницы жилья Полины Лурье и прекратил право пользования квартирой со стороны певицы и членов ее семьи, что стало основанием для их принудительного выселения и снятия с регистрационного учета.

Напомним, летом прошлого года Долина стала жертвой мошеннической схемы. Певица продала квартиру, после чего перевела полученные средства злоумышленникам. Впоследствии она обратилась в суд, и на первоначальном этапе разбирательств жилье было оставлено за ней, тогда как покупательница осталась без квартиры и без выплаченных 112 миллионов рублей. Полина Лурье оспорила это решение и дошла до Верховного суда, который в середине декабря 2025 года признал за ней право собственности на объект недвижимости.

После этого дело было направлено на пересмотр в Мосгорсуд, где рассматривался вопрос прекращения права проживания Ларисы Александровны в спорной квартире. На заседание, состоявшееся 25 декабря, ни сама певица, ни Полина Лурье не явились – их интересы представляли адвокаты. Процесс проходил в открытом режиме.

В ходе слушаний представитель Лурье настаивала на немедленном выселении, указывая, что их доверительница с детьми не имеет иной недвижимости и вынуждена проживать в квартире бывшего супруга. Защита Долиной сообщила, что артистка готова освободить жилье в ближайшее время и не планирует обжаловать решение Верховного суда. Также было заявлено, что у певицы есть другие объекты недвижимости, поэтому проблем с исполнением судебного решения возникнуть не должно.

По итогам заседания суд полностью удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долиной. Решение вступило в законную силу и стало формальным завершением одного из самых громких имущественных конфликтов с участием звезды российской эстрады за последние годы.